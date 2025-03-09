Министр спорта Дегтярёв: Олимпиада без России — это ни о чём, не полетит

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв высказался о проведении Олимпийских игр без участия сборной России по хоккею.

«Убеждён, хоккей без России — это глупость. Больше скажу: и наши зарубежные коллеги так считают, делятся в кулуарах. Они прекрасно понимают, где деньги, зрители. Олимпиада без России — это ни о чём. Не полетит», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. МОК примет решение по допуску сборной России по хоккею на ОИ-2026 после выборов президента с 19 по 21 марта.