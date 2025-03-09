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«СКА не должен был проиграть в женский праздник». Хайруллин — о победе над «Металлургом»

«СКА не должен был проиграть в женский праздник». Хайруллин — о победе над «Металлургом»
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Нападающий СКА Марат Хайруллин рассказал о победном матче с магнитогорским «Металлургом» (4:2) в Санкт-Петербурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Никишин (Юдин, Хайруллин) – 09:58 (5x5)     1:1 Силантьев (Канцеров) – 16:57 (5x5)     1:2 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 19:44 (5x5)     2:2 Толчинский (Грицюк, Никишин) – 31:10 (5x4)     3:2 Зыков (Воробьёв, Никишин) – 42:32 (5x5)     4:2 Толчинский (Дедунов, Зинченко) – 45:51 (5x5)    

«Первый период мы хорошо начали, но допустили две ненужные ошибки. Соперник на контратаках воспользовался этим. Они ждали наши ошибки. Но я рад, что мы смогли в итоге победить, потому что ни в коем случае не должны были проиграть в женский праздник», – приводит слова Хайруллина Metaratings.

СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 75 очков за 63 матча. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги армейский клуб встретится с минским «Динамо» 11 марта.

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