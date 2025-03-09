«СКА не должен был проиграть в женский праздник». Хайруллин — о победе над «Металлургом»

Нападающий СКА Марат Хайруллин рассказал о победном матче с магнитогорским «Металлургом» (4:2) в Санкт-Петербурге.

«Первый период мы хорошо начали, но допустили две ненужные ошибки. Соперник на контратаках воспользовался этим. Они ждали наши ошибки. Но я рад, что мы смогли в итоге победить, потому что ни в коем случае не должны были проиграть в женский праздник», – приводит слова Хайруллина Metaratings.

СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 75 очков за 63 матча. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги армейский клуб встретится с минским «Динамо» 11 марта.