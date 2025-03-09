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Толчинский — лидер СКА по голам, забитым за 10 или менее секунд от начала большинства

Толчинский — лидер СКА по голам, забитым за 10 или менее секунд от начала большинства
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Нападающий СКА Сергей Толчинский во встрече с магнитогорским «Металлургом» (4:2) забросил в большинстве спустя семь секунд после начала численного преимущества.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Никишин (Юдин, Хайруллин) – 09:58 (5x5)     1:1 Силантьев (Канцеров) – 16:57 (5x5)     1:2 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 19:44 (5x5)     2:2 Толчинский (Грицюк, Никишин) – 31:10 (5x4)     3:2 Зыков (Воробьёв, Никишин) – 42:32 (5x5)     4:2 Толчинский (Дедунов, Зинченко) – 45:51 (5x5)    

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Толчинский вышел на первое место среди игроков СКА в КХЛ по количеству шайб, на которые потрачено меньше 10 секунд от начала большинства. За 17 сезонов в КХЛ армейцы забросили 34 шайбы в большинстве, затратив на гол менее 10 секунд, три из них на счету Толчинского. Он обошёл Илью Ковальчука, Сергея Плотникова, Патрика Херсли и Дмитрия Яшкина, которые подобным образом отличались дважды.

СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 75 очков за 63 матча.

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