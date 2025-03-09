Толчинский — лидер СКА по голам, забитым за 10 или менее секунд от начала большинства

Нападающий СКА Сергей Толчинский во встрече с магнитогорским «Металлургом» (4:2) забросил в большинстве спустя семь секунд после начала численного преимущества.

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Толчинский вышел на первое место среди игроков СКА в КХЛ по количеству шайб, на которые потрачено меньше 10 секунд от начала большинства. За 17 сезонов в КХЛ армейцы забросили 34 шайбы в большинстве, затратив на гол менее 10 секунд, три из них на счету Толчинского. Он обошёл Илью Ковальчука, Сергея Плотникова, Патрика Херсли и Дмитрия Яшкина, которые подобным образом отличались дважды.

СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 75 очков за 63 матча.