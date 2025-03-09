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«Дураки в Канаде доставляют ему неприятности». Легенда НБА Баркли — о критике Гретцки

«Дураки в Канаде доставляют ему неприятности». Легенда НБА Баркли — о критике Гретцки
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Легендарный американский баскетболист Чарльз Баркли выступил в поддержку экс-форварда Уэйна Гретцки после критики хоккеиста в Канаде.

«Уэйн Гретцки — величайший хоккеист всех времён, самый милый человек. Дураки в Канаде доставляют ему неприятности из-за Трампа, его политики и всего такого», — заявил Баркли в эфире телеканала TNT.

Напомним, Гретцки представлял Канаду на церемонии перед финальной игрой Турнира четырёх наций с США. Он был встречен освистываниями, а также критикой за его общение с Трампом.

Ранее президент США Дональд Трамп в одном из своих публичных заявлений предложил сделать Канаду 51-м штатом страны. Трамп предлагал Уэйну Гретцки выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Канады.

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