«Дураки в Канаде доставляют ему неприятности». Легенда НБА Баркли — о критике Гретцки

Легендарный американский баскетболист Чарльз Баркли выступил в поддержку экс-форварда Уэйна Гретцки после критики хоккеиста в Канаде.

«Уэйн Гретцки — величайший хоккеист всех времён, самый милый человек. Дураки в Канаде доставляют ему неприятности из-за Трампа, его политики и всего такого», — заявил Баркли в эфире телеканала TNT.

Напомним, Гретцки представлял Канаду на церемонии перед финальной игрой Турнира четырёх наций с США. Он был встречен освистываниями, а также критикой за его общение с Трампом.

Ранее президент США Дональд Трамп в одном из своих публичных заявлений предложил сделать Канаду 51-м штатом страны. Трамп предлагал Уэйну Гретцки выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Канады.