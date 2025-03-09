Владимир Крикунов: Никишин перерос КХЛ, он давно готов к НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о перспективах защитника СКА Александра Никишина.

«Никишин уже давно готов к НХЛ. Когда у него закончится контракт со СКА, он уедет. Он уже перерос КХЛ, так что скоро мы увидим его в НХЛ», — приводит слова Крикунова LiveResult.

Напомним, игрок обороны в 2020 году был выбран в третьем раунде под общим 69-м номером «Каролиной Харрикейнз».

В текущем сезоне 23-летний Никишин провёл 57 матчей, в которых игрок обороны забросил 17 шайб и отдал 28 результативных передач. СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 75 очков за 63 матча.