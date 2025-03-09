Кравчук — о Кузьменко: комментарии Тортореллы неоднозначные и настораживающие

Двукратный олимпийский чемпион в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук прокомментировал переход российского нападающего Андрея Кузьменко из «Филадельфии Флайерз» в «Лос-Анджелес Кингз».

«Очень интересно складывается карьера в НХЛ Кузьменко. Был роскошный дебютный сезон с 39 шайбами, на волне которого подписан не менее роскошный двухлетний контракт. Потом показатели рухнули, пошёл парад обменов.

Моё предположение — «Филадельфия» не смогла договориться с ним о контракте, после чего сбросила в «Лос-Анджелес». Комментарии главного тренера «Филадельфии» Тортореллы неоднозначные и настораживающие — отмечен талант, но в скобках упоминается нестабильность. Многие тренеры в НХЛ, откровенно говоря, шарахаются от этой непредсказуемости игроков. Они хотят понимать, что данный хоккеист будет предлагать клубу на ежедневной основе. Теперь для Кузьменко очень важно проявить себя в «Лос-Анджелесе». Нужен стабильный и результативный хоккей», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.