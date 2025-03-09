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«Юта» обменяла не игравшего с 2021 года члена Зала хоккейной славы в «Чикаго Блэкхоукс»

«Юта» обменяла не игравшего с 2021 года члена Зала хоккейной славы в «Чикаго Блэкхоукс»
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Клуб Национальной хокккейной лиги «Юта» обменял контракт защитника Ши Уэбера, защитника Виктора Сёдерстрема и нападающего Аку Рятю в «Чикаго Блэкхоукс» на выбор в пятом раунде драфта НХЛ — 2026. Об этом сообщает официальный сайт «Чикаго».

Уэббер не играет из-за травмы с 2021 года, но при этом его контракт действует до 2026 года. Последний раз канадец выходил на лёд в июле 2021 года в составе «Монреаля» в финале Кубка Стэнли. Его контракт с кэпхитом $ 7,85 млн рассчитан до конца сезона-2025/2026. Таким образом, «Юта» разгрузила свою платёжную ведомость, а «Чикаго» взял на себя его соглашение.

39-летний Уэббер — олимпийский чемпион 2010 и 2014 годов, чемпион мира 2007 года и победитель Кубка мира — 2016 в составе сборной Канады. В 2024 году был включён в Зал хоккейной славы.

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