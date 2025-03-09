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Нападающий Егор Виноградов возглавил рейтинг лучших игроков февраля U23 по версии КХЛ

Нападающий Егор Виноградов возглавил рейтинг лучших игроков февраля U23 по версии КХЛ
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Континентальная хоккейная лига представила десятку наиболее заметных молодых игроков U23 (2002-2007 годов рождения) КХЛ по итогам февраля. Список составлен на основе рейтинга игроков, который рассчитывается лигой при помощи расширенного набора статистических показателей.

Топ-10 хоккеистов U23 в феврале:

  1. Егор Виноградов, нападающий (2003, «Торпедо»).
  2. Вадим Мороз, нападающий (2003, «Динамо» Минск).
  3. Данил Аймурзин, нападающий (2002, «Северсталь»).
  4. Максим Моторыгин, вратарь (2002, «Динамо» Москва).
  5. Ярослав Бусыгин, защитник (2003, «Витязь»).
  6. Михаил Горюнов-Рольгизер, нападающий (2002, «Трактор»).
  7. Василий Атанасов, нападающий (2002, «Торпедо»).
  8. Сергей Иванов, вратарь (2004, ХК «Сочи»).
  9. Александр Пашин, нападающий (2002, «Спартак»).
  10. Никита Хоружев, нападающий (2003, «Нефтехимик»).

21-летний Виноградов провёл в феврале семь матчей за «Торпедо» в КХЛ и набрал 8 (2+6) очков.

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