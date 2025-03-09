Нападающий Егор Виноградов возглавил рейтинг лучших игроков февраля U23 по версии КХЛ

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Континентальная хоккейная лига представила десятку наиболее заметных молодых игроков U23 (2002-2007 годов рождения) КХЛ по итогам февраля. Список составлен на основе рейтинга игроков, который рассчитывается лигой при помощи расширенного набора статистических показателей.

Топ-10 хоккеистов U23 в феврале:

Егор Виноградов, нападающий (2003, «Торпедо»). Вадим Мороз, нападающий (2003, «Динамо» Минск). Данил Аймурзин, нападающий (2002, «Северсталь»). Максим Моторыгин, вратарь (2002, «Динамо» Москва). Ярослав Бусыгин, защитник (2003, «Витязь»). Михаил Горюнов-Рольгизер, нападающий (2002, «Трактор»). Василий Атанасов, нападающий (2002, «Торпедо»). Сергей Иванов, вратарь (2004, ХК «Сочи»). Александр Пашин, нападающий (2002, «Спартак»). Никита Хоружев, нападающий (2003, «Нефтехимик»).

21-летний Виноградов провёл в феврале семь матчей за «Торпедо» в КХЛ и набрал 8 (2+6) очков.