Нападающий Егор Виноградов возглавил рейтинг лучших игроков февраля U23 по версии КХЛ
Континентальная хоккейная лига представила десятку наиболее заметных молодых игроков U23 (2002-2007 годов рождения) КХЛ по итогам февраля. Список составлен на основе рейтинга игроков, который рассчитывается лигой при помощи расширенного набора статистических показателей.
Топ-10 хоккеистов U23 в феврале:
- Егор Виноградов, нападающий (2003, «Торпедо»).
- Вадим Мороз, нападающий (2003, «Динамо» Минск).
- Данил Аймурзин, нападающий (2002, «Северсталь»).
- Максим Моторыгин, вратарь (2002, «Динамо» Москва).
- Ярослав Бусыгин, защитник (2003, «Витязь»).
- Михаил Горюнов-Рольгизер, нападающий (2002, «Трактор»).
- Василий Атанасов, нападающий (2002, «Торпедо»).
- Сергей Иванов, вратарь (2004, ХК «Сочи»).
- Александр Пашин, нападающий (2002, «Спартак»).
- Никита Хоружев, нападающий (2003, «Нефтехимик»).
21-летний Виноградов провёл в феврале семь матчей за «Торпедо» в КХЛ и набрал 8 (2+6) очков.
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