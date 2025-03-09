Форвард «Автомобилиста» Семён Кизимов сравнил новую «УГМК-Арену» с «Уральцем»

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Семён Кизимов поделился впечатлениями после первой тренировки на новом стадионе «УГМК-Арена».

«По сравнению с «Уральцем» здесь новый куб и стало немного светлее, глазам надо чуть привыкнуть», — приводит слова Кизимова телеграм-канал Континентальной хоккейной лиги.

В понедельник, 10 марта, «Автомобилист» проведёт первую игру на льду «УГМК-Арены», где екатеринбуржцы примут московский ЦСКА. По информации пресс-службы «Автомобилиста», все выставленные на продажу билеты на матч проданы. Начало игры — в 17:00 мск.

Строительство «УГМК-Арены» началось в 2019 году. Это многофункциональный спортивный комплекс, который способен вмещать 12 тыс. зрителей на хоккейных матчах и 15 тыс. — на концертных мероприятиях.