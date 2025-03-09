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Пресс-служба «Автомобилиста» обратилась к болельщикам перед первым матчем на «УГМК-Арене»

Пресс-служба «Автомобилиста» обратилась к болельщикам перед первым матчем на «УГМК-Арене»
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Пресс-служба екатеринбургского «Автомобилиста» выступила с обращением к болельщикам перед первым матчем на новом стадионе «УГМК-Арена». В понедельник, 10 марта, «Автомобилист» проведёт первую игру на льду «УГМК-Арены», где екатеринбуржцы примут московский ЦСКА. По информации пресс-службы «Автомобилиста», все выставленные на продажу билеты на матч проданы. Начало игры — в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уважаемые посетители первого матча в новом доме хоккейной команды «Автомобилист»!

Обращаем ваше внимание, что для своих гостей арена откроет двери 10 марта в 17.00 (здесь и далее по тексту указано местное время. — Прим. «Чемпионата»), с 17.30 можно будет занимать свои места в чаше арены.

Ориентировочно в 18.30 стартует официальная церемония открытия. Вас ждёт красочная шоу-программа, которая объединит различные направления современного искусства», — сообщается в официальном канале «Автомобилиста» в телеграм.

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