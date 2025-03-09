Форвард «Динамо» Мн Александр Волков ударил клюшкой в лицо игрока «Куньлуня» в матче КХЛ
Поделиться
В Минске на стадионе «Минск-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и китайским клубом «Куньлунь Ред Стар». В одном из эпизодов в первом периоде форвард хозяев Александр Волков ударил клюшкой в лицо игрока гостей и получил матч-штраф (5+20). На момент выхода новости закончился первый период, счёт не открыт.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
3-й период
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Хенкель (Хэмилтон, Пинчук) – 22:34 (5x5) 1:1 О'Реган (Душак, Локхарт) – 25:30 (5x5) 1:2 Звягин (Дрозг, Шаров) – 26:58 (5x5) 2:2 Сотишвили (Стась, Усов) – 35:15 (5x5) 3:2 Шипачёв (Бориков) – 38:25 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В завязавшейся после этого стычке также участвовали канадский защитник минчан Николя Мелош и американский защитник «Куньлуня» Адам Кленденинг, заработавшие по двойному малому штрафу (2+2), а также форвард китайской команды Люк Локхарт, удалённый на пять минут.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 марта 2025
-
18:28
-
18:07
-
17:57
-
17:22
-
16:57
-
16:24
-
15:46
-
15:29
-
15:11
-
14:45
-
14:26
-
14:09
-
13:48
-
13:30
-
13:14
-
12:55
-
12:38
-
12:27
-
11:56
-
11:45
-
11:33
-
11:18
-
11:00
-
10:47
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:43
-
08:36