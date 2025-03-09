Форвард «Динамо» Мн Александр Волков ударил клюшкой в лицо игрока «Куньлуня» в матче КХЛ

В Минске на стадионе «Минск-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и китайским клубом «Куньлунь Ред Стар». В одном из эпизодов в первом периоде форвард хозяев Александр Волков ударил клюшкой в лицо игрока гостей и получил матч-штраф (5+20). На момент выхода новости закончился первый период, счёт не открыт.

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В завязавшейся после этого стычке также участвовали канадский защитник минчан Николя Мелош и американский защитник «Куньлуня» Адам Кленденинг, заработавшие по двойному малому штрафу (2+2), а также форвард китайской команды Люк Локхарт, удалённый на пять минут.