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Форвард «Динамо» Мн Александр Волков ударил клюшкой в лицо игрока «Куньлуня» в матче КХЛ

Форвард «Динамо» Мн Александр Волков ударил клюшкой в лицо игрока «Куньлуня» в матче КХЛ
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и китайским клубом «Куньлунь Ред Стар». В одном из эпизодов в первом периоде форвард хозяев Александр Волков ударил клюшкой в лицо игрока гостей и получил матч-штраф (5+20). На момент выхода новости закончился первый период, счёт не открыт.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
3-й период
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Хенкель (Хэмилтон, Пинчук) – 22:34 (5x5)     1:1 О'Реган (Душак, Локхарт) – 25:30 (5x5)     1:2 Звягин (Дрозг, Шаров) – 26:58 (5x5)     2:2 Сотишвили (Стась, Усов) – 35:15 (5x5)     3:2 Шипачёв (Бориков) – 38:25 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В завязавшейся после этого стычке также участвовали канадский защитник минчан Николя Мелош и американский защитник «Куньлуня» Адам Кленденинг, заработавшие по двойному малому штрафу (2+2), а также форвард китайской команды Люк Локхарт, удалённый на пять минут.

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