Владислав Гавриков подарил четырёхлетней дочери на 8 Марта шикарный букет роз

Российский защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков подарил своей дочери на 8 Марта шикарный букет роз. Он поделился совместной фотографией с дочкой в своём аккаунте в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Владислава Гаврикова

Гавриков женился в 2018 году. В марте 2021-го у Владислава и его супруги Анастасии родилась дочь Мирослава.

29-летний Гавриков в сезоне-2024/2025 провёл за «Лос-Анджелес» 61 игру в НХЛ, забросил три шайбы и сделал 18 результативных передач. Он является олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира (2017, 2019). Заслуженный мастер спорта России. В 2015 году выбран в шестом раунде под общим 159-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс».