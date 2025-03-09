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Динамо Мн— Куньлунь Ред Стар, результат матча 9 марта, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

Минское «Динамо» обыграло «Куньлунь», продлив победную серию до девяти матчей
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В Минске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и китайским «Куньлунь Ред Стар». Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Хенкель (Хэмилтон, Пинчук) – 22:34 (5x5)     1:1 О'Реган (Душак, Локхарт) – 25:30 (5x5)     1:2 Звягин (Дрозг, Шаров) – 26:58 (5x5)     2:2 Сотишвили (Стась, Усов) – 35:15 (5x5)     3:2 Шипачёв (Бориков) – 38:25 (5x5)     4:2 Мороз (Гросс, Шипачёв) – 57:11 (5x4)    

Хозяева открыли счёт во втором периоде. Отличился защитник Кристиан Хенкель. «Куньлунь» тут же ответил двумя шайбами в исполнении Дэнни О'Регана и Степана Звягина. Далее забивали только минские хоккеисты. Даниил Сотишвили сравнял счёт в матче, Вадим Шипачёв вывел хозяев вперёд, а Вадим Мороз поставил победную точку — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Это девятая подряд победа минского «Динамо». Команда набрала 81 очко в 62 матчах и поднялась на третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» находится на девятой строчке Запада, имея в активе 59 очков в 64 играх.

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