Минское «Динамо» обыграло «Куньлунь», продлив победную серию до девяти матчей

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В Минске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и китайским «Куньлунь Ред Стар». Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

Хозяева открыли счёт во втором периоде. Отличился защитник Кристиан Хенкель. «Куньлунь» тут же ответил двумя шайбами в исполнении Дэнни О'Регана и Степана Звягина. Далее забивали только минские хоккеисты. Даниил Сотишвили сравнял счёт в матче, Вадим Шипачёв вывел хозяев вперёд, а Вадим Мороз поставил победную точку — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Это девятая подряд победа минского «Динамо». Команда набрала 81 очко в 62 матчах и поднялась на третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» находится на девятой строчке Запада, имея в активе 59 очков в 64 играх.