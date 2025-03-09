The Athletic — об обмене Маршана: в «Бостоне» завершилась эпоха Кубка Стэнли — 2011

Хоккейный обозреватель Флуто Шиндзава прокомментировал переход одного из лидеров «Бостон Брюинз» Брэда Маршана во «Флориду Пантерз».

«Руководство «Бостон Брюинз» сильно изменило состав, обменяв своего капитана Брэда Маршана, Чарли Койла и Брэндона Карло. Таким образом, в «Брюинз» завершилась эпоха Кубка Стэнли 2011 года (Маршан был последним оставшимся в команде из чемпионского состава). В команде начали стремительную перестройку, сделав акцент на скорости и молодости. Кейси Миттельштадт моложе, быстрее и опытнее Койла. У него нет такой физической подготовки, как у Койла, такого присутствия на площадке, умения забивать штрафные броски или такого паса. Фрейзер Минтен, один из самых перспективных игроков «Торонто», мог бы стать основным нападающим в НХЛ и взять на себя часть обязанностей Койла. Всё это было необходимо из-за того, что «Брюинз» опустились в турнирной таблице и у них не было молодых игроков, готовых к НХЛ. Однако то, что омрачает приход молодых игроков, — это возвращение Маршана. «Брюинз» назначили высокую цену за левого нападающего. Оглядываясь назад, можно сказать, что это было слишком дорого из-за возраста Маршана, его текущего состояния после травмы и частичной защиты от обмена. Условный выбор во втором раунде — это разочарование. Теперь «Брюинз» придётся потратить свой капитал на драфте», — приводит слова Шиндзавы The Athletic.

Брэд Маршан дебютировал в НХЛ в 2010 году и всю свою карьеру до текущего момента выступал за «Бостон». В его активе 976 очков в 1090 матчах регулярного чемпионата за карьеру (422 заброшенные шайбы и 554 результативные передачи). В текущем сезоне на счету Маршана 47 очков (21+26) в 61 матче регулярного чемпионата.