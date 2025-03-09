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«Теперь это фаворит Кубка Стэнли». The Athletic — о «Далласе» после перехода Рантанена

«Теперь это фаворит Кубка Стэнли». The Athletic — о «Далласе» после перехода Рантанена
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Хоккейный обозреватель Марк Лазерус высказался об усилении «Даллас Старз» перед дедлайном, во время которого в команду перешёл финский форвард «Каролины Харрикейнз» Микко Рантанен.

«Даллас» загнал себя в угол, подписав контракт с Рантаненом на $ 96 млн, Тайлер Сегин вышел из долгосрочного резерва по травмам (LTIR), а Джейсон Робертсон, Уайатт Джонстон и Томас Харли получили значительные прибавки к зарплате в ближайшие два года. Кроме того, есть капитан Джейми Бенн, который пока является неограниченно свободным агентом. Но важно то, что теперь это фаворит Кубка Стэнли, лучшая команда НХЛ. Приобретение Рантанена по значительно более низкой цене, чем он получил бы на открытом рынке, — это огромный успех для «Старз». Центр тяжести НХЛ продолжает смещаться на юг», — приводит слова Лазеруса The Athletic.

Напомним, в январе Рантанен был обменян в «Каролину» из «Колорадо». Он не договорился о продлении контракта с «Эвеланш», а затем и с «Харрикейнз». После перехода из «Колорадо» статистика финна пошла на спад: за 13 матчей в составе «ураганов» Микко набрал лишь 6 (2+4) очков. Всего на его счету 72 (28+44) очка в текущем сезоне НХЛ.

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