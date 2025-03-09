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Пресс-служба «Вашингтона» отреагировала на фотосессию Овечкина со своими трофеями

Пресс-служба «Вашингтона» отреагировала на фотосессию Овечкина со своими трофеями
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Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировала фотосессию капитана команды Александра Овечкина с супругой Анастасией, сыновьями Сергеем и Ильёй, а также своими трофеями.

«Великий» воссоединился со своими трофеями», — написано на официальной странице «Вашингтона» в социальных сетях.

39-летний Овечкин ведёт гонку за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, в активе канадца 894 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. На счету Овечкина 885 голов, до повторения рекорда Гретцки ему осталось забросить девять шайб.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провёл 47 матчей, в которых набрал 49 (32+17) очков.

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