Минское «Динамо» повторило свой рекорд по продолжительности победной серии в КХЛ
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Минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2024/2025 с китайским «Куньлунь Ред Стар» (4:2) повторило свой рекорд по продолжительности победной серии.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Хенкель (Хэмилтон, Пинчук) – 22:34 (5x5) 1:1 О'Реган (Душак, Локхарт) – 25:30 (5x5) 1:2 Звягин (Дрозг, Шаров) – 26:58 (5x5) 2:2 Сотишвили (Стась, Усов) – 35:15 (5x5) 3:2 Шипачёв (Бориков) – 38:25 (5x5) 4:2 Мороз (Гросс, Шипачёв) – 57:11 (5x4)
Минчане в матче с «Куньлунем» одержали девятую победу подряд. Команда повторила своё лучшее достижение по количеству выигранных матчей подряд, установленное в сезоне КХЛ-2014/2015. Последний раз в этом чемпионате «Динамо» потерпело поражение 13 февраля, проиграв дома подмосковному «Витязю» со счётом 0:3.
Минский клуб набрал 81 очко в 62 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
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