Минское «Динамо» повторило свой рекорд по продолжительности победной серии в КХЛ

Минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2024/2025 с китайским «Куньлунь Ред Стар» (4:2) повторило свой рекорд по продолжительности победной серии.

Минчане в матче с «Куньлунем» одержали девятую победу подряд. Команда повторила своё лучшее достижение по количеству выигранных матчей подряд, установленное в сезоне КХЛ-2014/2015. Последний раз в этом чемпионате «Динамо» потерпело поражение 13 февраля, проиграв дома подмосковному «Витязю» со счётом 0:3.

Минский клуб набрал 81 очко в 62 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.