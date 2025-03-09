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КХЛ отменила штраф форварду «Сибири» Никите Короткову за симуляцию в матче с «Ладой»

КХЛ отменила штраф форварду «Сибири» Никите Короткову за симуляцию в матче с «Ладой»
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Спортивно‑дисциплинарный комитет КХЛ решил отменить штраф, наложенный на нападающего новосибирской «Сибири» Никиту Короткова за симуляцию в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой». В субботу, 8 марта, «Сибирь» уступила в гостях «Ладе» (0:1 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 0
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Березин (Камара) – 61:34 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В конце третьего периода Коротков упал после входа в зону тольяттинцев и контакта с Никитой Михайловым. Главный арбитр матча наказал малыми штрафами Михайлова (за задержку соперника руками) и Короткова (симуляция).

На основании представленных материалов ранее было принято решение наложить на Короткова наказание по п. 1.42. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция), подвергнуть денежному штрафу в размере 50 тыс. рублей.

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