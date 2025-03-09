Стали известны партнёры Овечкина по звену в матче «Вашингтона» с «Сиэтлом» в НХЛ
Поделиться
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выйдет на лёд в домашнем матче с «Сиэтл Кракен» в первом звене с Диланом Строумом и Томом Уилсоном. Игра состоится сегодня, 9 марта, и начнётся в 22:30 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первая пятёрка «Вашингтона» в матче с «Сиэтлом»: Сандин — Карлсон; Овечкин — Строум — Уилсон.
39-летний Овечкин ведёт гонку за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, в активе канадца 894 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. На счету Овечкина 885 голов, до повторения рекорда Гретцки ему осталось забросить девять шайб.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провёл 47 матчей, в которых набрал 49 (32+17) очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 марта 2025
-
22:08
-
21:52
-
21:28
-
21:14
-
20:51
-
20:34
-
20:16
-
20:00
-
19:34
-
19:30
-
19:30
-
18:28
-
18:07
-
17:57
-
17:22
-
16:57
-
16:24
-
15:46
-
15:29
-
15:11
-
14:45
-
14:26
-
14:09
-
13:48
-
13:30
-
13:14
-
12:55
-
12:38
-
12:27
-
11:56
-
11:45
-
11:33
-
11:18
-
11:00
-
10:47