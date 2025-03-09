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Стали известны партнёры Овечкина по звену в матче «Вашингтона» с «Сиэтлом» в НХЛ

Стали известны партнёры Овечкина по звену в матче «Вашингтона» с «Сиэтлом» в НХЛ
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выйдет на лёд в домашнем матче с «Сиэтл Кракен» в первом звене с Диланом Строумом и Томом Уилсоном. Игра состоится сегодня, 9 марта, и начнётся в 22:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первая пятёрка «Вашингтона» в матче с «Сиэтлом»: Сандин — Карлсон; Овечкин — Строум — Уилсон.

39-летний Овечкин ведёт гонку за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, в активе канадца 894 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. На счету Овечкина 885 голов, до повторения рекорда Гретцки ему осталось забросить девять шайб.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провёл 47 матчей, в которых набрал 49 (32+17) очков.

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