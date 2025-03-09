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Филадельфия — Нью-Джерси, результат матча 9 марта, счет 1:3, НХЛ 2024-2025

«Филадельфия» дома проиграла «Нью-Джерси», Мичков провёл на льду 13 минут
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Игра проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Гласс (Ноэсен, Хьюз) – 11:10     0:2 Хаула (Ковачевич, Диллон) – 25:39     1:2 Драйсдейл (Конечны, Фёрстер) – 55:14     1:3 Мерсер (Хаула, Палат) – 59:42 (pp)    

В составе «Филадельфии» единственную шайбу забросил Джейми Драйсдейл. У гостей отличились Коди Гласс, Эрик Хаула и Доусон Мерсер (в пустые ворота).

20-летний российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков провёл на льду 13 минут 50 секунд с показателем полезности «-2» и результативными действиями не отметился. В его активе пять бросков в створ ворот «Нью-Джерси».

«Филадельфия» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 62 очка в 65 матчах. «Нью-Джерси» располагается на шестой строчке Востока, заработав 74 очка за аналогичное количество встреч.

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