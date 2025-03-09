«Филадельфия» дома проиграла «Нью-Джерси», Мичков провёл на льду 13 минут

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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Игра проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе «Филадельфии» единственную шайбу забросил Джейми Драйсдейл. У гостей отличились Коди Гласс, Эрик Хаула и Доусон Мерсер (в пустые ворота).

20-летний российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков провёл на льду 13 минут 50 секунд с показателем полезности «-2» и результативными действиями не отметился. В его активе пять бросков в створ ворот «Нью-Джерси».

«Филадельфия» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 62 очка в 65 матчах. «Нью-Джерси» располагается на шестой строчке Востока, заработав 74 очка за аналогичное количество встреч.