«Филадельфия» дома проиграла «Нью-Джерси», Мичков провёл на льду 13 минут

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Игра проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе «Филадельфии» единственную шайбу забросил Джейми Драйсдейл. У гостей отличились Коди Гласс, Эрик Хаула и Доусон Мерсер (в пустые ворота).
20-летний российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков провёл на льду 13 минут 50 секунд с показателем полезности «-2» и результативными действиями не отметился. В его активе пять бросков в створ ворот «Нью-Джерси».
«Филадельфия» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 62 очка в 65 матчах. «Нью-Джерси» располагается на шестой строчке Востока, заработав 74 очка за аналогичное количество встреч.
- 9 марта 2025
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