Коннор Ингрэм отстранён от игр из-за прохождения Программы помощи игрокам НХЛ

Вратарь «Юты» Коннор Ингрэм выбыл на неопределённый срок в связи с прохождением Программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Программа помощи, курируемая НХЛ и Ассоциацией игроков, призвана помочь хоккеистам, столкнувшимся с психологическими проблемами, злоупотреблением психоактивными веществами и другими жизненными трудностями.

Напомним, ранее Программу помощи игрокам НХЛ проходил российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин.

27-летний Коннор Ингрэм не играет с 23 февраля. В нынешнем сезоне НХЛ он провёл 22 матча, отражая в среднем 88,2% бросков при коэффициенте надёжности 3,27.