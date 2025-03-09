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«Надо попасть в топ-4». Квартальнов — после победы минского «Динамо» над «Куньлунем»

«Надо попасть в топ-4». Квартальнов — после победы минского «Динамо» над «Куньлунем»
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги домашнего матча с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» (4:2) в рамках КХЛ-2024/2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Хенкель (Хэмилтон, Пинчук) – 22:34 (5x5)     1:1 О'Реган (Душак, Локхарт) – 25:30 (5x5)     1:2 Звягин (Дрозг, Шаров) – 26:58 (5x5)     2:2 Сотишвили (Стась, Усов) – 35:15 (5x5)     3:2 Шипачёв (Бориков) – 38:25 (5x5)     4:2 Мороз (Гросс, Шипачёв) – 57:11 (5x4)    

«Победой довольны. Начало было непростым. Много брака – это мешало, приходилось делать много черновой работы. Третий период неплохо провели.

Во всех матчах за победу дают два очка. Надо делать своё дело и постараться попасть в топ-4. Поедем на выезд, будет хороший соперник со всеми вытекающими моментами», — сказал Квартальнов на пресс-конференции.

Это девятая подряд победа минского «Динамо». Команда набрала 81 очко в 62 матчах и поднялась на третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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