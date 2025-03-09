«Надо попасть в топ-4». Квартальнов — после победы минского «Динамо» над «Куньлунем»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги домашнего матча с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» (4:2) в рамках КХЛ-2024/2025.

«Победой довольны. Начало было непростым. Много брака – это мешало, приходилось делать много черновой работы. Третий период неплохо провели.

Во всех матчах за победу дают два очка. Надо делать своё дело и постараться попасть в топ-4. Поедем на выезд, будет хороший соперник со всеми вытекающими моментами», — сказал Квартальнов на пресс-конференции.

Это девятая подряд победа минского «Динамо». Команда набрала 81 очко в 62 матчах и поднялась на третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.