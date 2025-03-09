«Не хочу видеть это сегодня вечером». Главный тренер «Сиэтла» — о голах Овечкина

Главный тренер «Сиэтл Кракен» Дэн Билсма в преддверии выездного матча с «Вашингтон Кэпиталз» высказался об игре российского нападающего столичного клуба Александра Овечкина. Игра состоится сегодня, 9 марта, и начнётся в 22:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Сиэтл Кракен Сиэтл Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вы боитесь его броска каждый раз, когда он держит шайбу на своей клюшке, и я не хочу видеть этого сегодня вечером, я так скажу.

«Было приятно наблюдать за ним на протяжении многих лет, и будет здорово, когда он побьёт рекорд, но не сегодня», — сказал Билсма на пресс-конференции.

39-летний Овечкин ведёт гонку за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, в активе канадца 894 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. На счету Овечкина 885 голов, до повторения рекорда Гретцки ему осталось забросить девять шайб.