Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не хочу видеть это сегодня вечером». Главный тренер «Сиэтла» — о голах Овечкина

«Не хочу видеть это сегодня вечером». Главный тренер «Сиэтла» — о голах Овечкина
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сиэтл Кракен» Дэн Билсма в преддверии выездного матча с «Вашингтон Кэпиталз» высказался об игре российского нападающего столичного клуба Александра Овечкина. Игра состоится сегодня, 9 марта, и начнётся в 22:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вы боитесь его броска каждый раз, когда он держит шайбу на своей клюшке, и я не хочу видеть этого сегодня вечером, я так скажу.

«Было приятно наблюдать за ним на протяжении многих лет, и будет здорово, когда он побьёт рекорд, но не сегодня», — сказал Билсма на пресс-конференции.

39-летний Овечкин ведёт гонку за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, в активе канадца 894 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. На счету Овечкина 885 голов, до повторения рекорда Гретцки ему осталось забросить девять шайб.

Материалы по теме
Стали известны партнёры Овечкина по звену в матче «Вашингтона» с «Сиэтлом» в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android