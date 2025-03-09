Вадим Шипачёв прокомментировал победу минского «Динамо» над «Куньлунем»

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв высказался о девятой подряд победе в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги — 2024/2025. Сегодня, 9 марта, минское «Динамо» дома обыграло китайский «Куньлунь» (4:2), Шипачёв стал автором третьего гола, также на его счету результативная передача.

«Эмоции на самом деле положительные. Очень рады, что сегодня выиграли. Игра складывалась не очень хорошо поначалу. Рады! Два очка! Сегодня очень много зрителей пришло, как обычно. И мы, конечно, этим очень довольны. Порадовали их!» — приводит слова Шипачёва пресс-служба минского клуба.

«Динамо» набрало 81 очко в 62 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.