Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вадим Шипачёв прокомментировал победу минского «Динамо» над «Куньлунем»

Вадим Шипачёв прокомментировал победу минского «Динамо» над «Куньлунем»
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв высказался о девятой подряд победе в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги — 2024/2025. Сегодня, 9 марта, минское «Динамо» дома обыграло китайский «Куньлунь» (4:2), Шипачёв стал автором третьего гола, также на его счету результативная передача.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Хенкель (Хэмилтон, Пинчук) – 22:34 (5x5)     1:1 О'Реган (Душак, Локхарт) – 25:30 (5x5)     1:2 Звягин (Дрозг, Шаров) – 26:58 (5x5)     2:2 Сотишвили (Стась, Усов) – 35:15 (5x5)     3:2 Шипачёв (Бориков) – 38:25 (5x5)     4:2 Мороз (Гросс, Шипачёв) – 57:11 (5x4)    

«Эмоции на самом деле положительные. Очень рады, что сегодня выиграли. Игра складывалась не очень хорошо поначалу. Рады! Два очка! Сегодня очень много зрителей пришло, как обычно. И мы, конечно, этим очень довольны. Порадовали их!» — приводит слова Шипачёва пресс-служба минского клуба.

«Динамо» набрало 81 очко в 62 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Материалы по теме
«Надо попасть в топ-4». Квартальнов — после победы минского «Динамо» над «Куньлунем»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android