Вадим Шипачёв прокомментировал победу минского «Динамо» над «Куньлунем»
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв высказался о девятой подряд победе в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги — 2024/2025. Сегодня, 9 марта, минское «Динамо» дома обыграло китайский «Куньлунь» (4:2), Шипачёв стал автором третьего гола, также на его счету результативная передача.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Хенкель (Хэмилтон, Пинчук) – 22:34 (5x5) 1:1 О'Реган (Душак, Локхарт) – 25:30 (5x5) 1:2 Звягин (Дрозг, Шаров) – 26:58 (5x5) 2:2 Сотишвили (Стась, Усов) – 35:15 (5x5) 3:2 Шипачёв (Бориков) – 38:25 (5x5) 4:2 Мороз (Гросс, Шипачёв) – 57:11 (5x4)
«Эмоции на самом деле положительные. Очень рады, что сегодня выиграли. Игра складывалась не очень хорошо поначалу. Рады! Два очка! Сегодня очень много зрителей пришло, как обычно. И мы, конечно, этим очень довольны. Порадовали их!» — приводит слова Шипачёва пресс-служба минского клуба.
«Динамо» набрало 81 очко в 62 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
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