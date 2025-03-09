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Мама Валерия Ничушкина отреагировала на хет-трик сына в матче «Колорадо» с «Торонто»

Мама Валерия Ничушкина отреагировала на хет-трик сына в матче «Колорадо» с «Торонто»
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Мама российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина поделилась эмоциями после хет-трика её сына в ворота «Торонто Мэйпл Лифс» (7:4) в домашнем матче НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Ничушкин (Линдгрен, Мэнсон) – 00:56     1:1 Марнер (Нис, Мэттьюс) – 03:04     2:1 Ничушкин (Нельсон, Малински) – 06:08     2:2 Таварес (Нюландер) – 12:51     2:3 Марнер (Макманн, Мэттьюс) – 16:04     2:4 Таварес (Мэттьюс, Нюландер) – 32:45 (pp)     3:4 Кивиранта (Колтон, Малински) – 35:11     4:4 Друен (Койл, Колтон) – 51:55     5:4 Маккиннон – 55:45 (pp)     6:4 Ничушкин (Лехконен, Макар) – 58:06     7:4 Маккиннон (Ничушкин) – 59:07    

«Моя любовь», — подписала она фото сына с тремя шайбами, которое репостнула из аккаунта «Колорадо» в социальных сетях.

Фото: Пресс-служба «Колорадо Эвеланш»

Валерий Ничушкин признан экспертами НХЛ первой звездой матча регулярного чемпионата с «Торонто», который состоялся в Денвере (США, штат Колорадо) в ночь с 8 на 9 марта мск. На счету Ничушкина в этой игре четыре очка — хет-трик (первая, вторая и шестая шайбы «Эвеланш») и результативная передача. Всего в этом сезоне россиянин набрал 23 (15+8) очка в 26 играх за «Колорадо».

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