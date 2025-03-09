Мама Валерия Ничушкина отреагировала на хет-трик сына в матче «Колорадо» с «Торонто»

Мама российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина поделилась эмоциями после хет-трика её сына в ворота «Торонто Мэйпл Лифс» (7:4) в домашнем матче НХЛ.

«Моя любовь», — подписала она фото сына с тремя шайбами, которое репостнула из аккаунта «Колорадо» в социальных сетях.

Фото: Пресс-служба «Колорадо Эвеланш»

Валерий Ничушкин признан экспертами НХЛ первой звездой матча регулярного чемпионата с «Торонто», который состоялся в Денвере (США, штат Колорадо) в ночь с 8 на 9 марта мск. На счету Ничушкина в этой игре четыре очка — хет-трик (первая, вторая и шестая шайбы «Эвеланш») и результативная передача. Всего в этом сезоне россиянин набрал 23 (15+8) очка в 26 играх за «Колорадо».