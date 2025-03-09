Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей КХЛ на 9 марта 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 9 марта 2025 года
Комментарии

Сегодня, 9 марта, прошёл один матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Хоккей. КХЛ-2024/2025. Результат матча 9 марта:

  • «Динамо» (Минск) —  «Куньлунь Ред Стар» — 4:2.

Минское «Динамо» набрало 81 очко в 62 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» находится на девятой строчке Запада, имея в активе 59 очков в 64 играх. Лидером конференции является ярославский «Локомотив», имеющий в активе 93 очка после 63 игр. На Востоке первым идёт челябинский «Трактор» (88 очков, 63 матча).

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android