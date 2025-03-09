Результаты матчей КХЛ на 9 марта 2025 года

Сегодня, 9 марта, прошёл один матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Хоккей. КХЛ-2024/2025. Результат матча 9 марта:

«Динамо» (Минск) — «Куньлунь Ред Стар» — 4:2.

Минское «Динамо» набрало 81 очко в 62 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» находится на девятой строчке Запада, имея в активе 59 очков в 64 играх. Лидером конференции является ярославский «Локомотив», имеющий в активе 93 очка после 63 игр. На Востоке первым идёт челябинский «Трактор» (88 очков, 63 матча).