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Результаты матчей МХЛ на 9 марта 2025 года

В воскресенье, 9 марта, состоялись пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ 9 марта:

«Авто» — «Молот» — 2:3 Б;

«Ирбис» — «Спутник» — 4:0;

«Динамо» Санкт-Петербург — «Крылья Советов» — 5:2;

«Чайка» — «Реактор» — 2:0;

«Академия Михайлова» — «АКМ-Юниор» — 3:2.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946». Армейцы набрали 80 очков после 49 встреч. На втором месте находится «Спартак», заработав 78 очков. На третьей строчке располагается «Академия Михайлова», у которой 69 очков.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 76 очков за 47 игр. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (76), на третьем — «Омские Ястребы» (74).