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«Я вернусь». Коннор Ингрэм объяснил, почему решил пройти Программу помощи игрокам НХЛ

«Я вернусь». Коннор Ингрэм объяснил, почему решил пройти Программу помощи игрокам НХЛ
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Вратарь «Юты» Коннор Ингрэм выложил пост в социальных сетях, в котором объяснил причины прохождения Программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги.

«Я вернусь.
Для тех из вас, кто не знает, в начале этого сезона моя мать умерла от рака груди. После попытки вернуться к игре я понял, что я сам не свой. На данном этапе моей жизни мне нужно поставить своё здоровье на первое место и уделять достаточное время тому, чтобы восстановиться на 100%. Хотя многие рассматривают программу как средство борьбы со злоупотреблением психоактивными веществами, я хочу признать всё, что они делают. Для меня снова большая честь быть клиентом медицинских работников мирового класса, что, надеюсь, позволит избежать долгосрочных негативных последствий того, что я поставил своё здоровье на второе место. С помощью программы я с нетерпением жду возможности получить необходимую мне медицинскую помощь и вернуться к счастливой и здоровой жизни», — написал голкипер на своей странице в соцсетях.

27-летний Коннор Ингрэм не играет с 23 февраля. В нынешнем сезоне НХЛ он провёл 22 матча, отражая в среднем 88,2% бросков при коэффициенте надёжности 3,27.

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