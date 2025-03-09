Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум проводит 500-ю игру в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум в домашнем матче с «Сиэтл Кракен» проводит свою 500-ю игру в НХЛ. Встреча проходит в эти минуты, счёт равный — 2:2.

227 матчей из 500 в карьере Строума в НХЛ приходятся на «Вашингтон». Он занимает первое место в столичном клубе по сыгранным матчам, передачам и очкам, а также второе по голам с момента его прихода в команду в сезоне-2022/2023. Ранее канадец играл в НХЛ за «Аризону Койотс» (48 игр) и «Чикаго Блэкхоукс» (225).

Строум отметился заброшенной шайбой в юбилейном матче. Он выходит на лёд в первом звене вместе с российским форвардом Александром Овечкиным.