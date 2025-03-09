Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум проводит 500-ю игру в НХЛ
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум в домашнем матче с «Сиэтл Кракен» проводит свою 500-ю игру в НХЛ. Встреча проходит в эти минуты, счёт равный — 2:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
3 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Райт (Бураковски, Ларссон) – 12:37 1:1 Фехервари (Протас, Макмайкл) – 20:35 2:1 Строум (Сандин, Карлсон) – 22:51 2:2 Эберле (Стивенсон, Толванен) – 27:23 3:2 Макмайкл (Карлсон, Чикран) – 55:44
227 матчей из 500 в карьере Строума в НХЛ приходятся на «Вашингтон». Он занимает первое место в столичном клубе по сыгранным матчам, передачам и очкам, а также второе по голам с момента его прихода в команду в сезоне-2022/2023. Ранее канадец играл в НХЛ за «Аризону Койотс» (48 игр) и «Чикаго Блэкхоукс» (225).
Строум отметился заброшенной шайбой в юбилейном матче. Он выходит на лёд в первом звене вместе с российским форвардом Александром Овечкиным.
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