«Вашингтон» и «Сиэтл» устроили массовую драку по ходу матча. Были удалены сразу 10 игроков

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сиэтл Кракен».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 2:2. В третьем периоде игроки устроили массовую драку у ворот «Вашингтона», после которой сразу десять игроков получили удаления.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

На данный момент «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 90 очков. «Сиэтл» (58) находится на 13-м месте на Западе.