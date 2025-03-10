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«Вашингтон» и «Сиэтл» устроили массовую драку по ходу матча. Были удалены сразу 10 игроков

«Вашингтон» и «Сиэтл» устроили массовую драку по ходу матча. Были удалены сразу 10 игроков
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сиэтл Кракен».

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Райт (Бураковски, Ларссон) – 12:37     1:1 Фехервари (Протас, Макмайкл) – 20:35     2:1 Строум (Сандин, Карлсон) – 22:51     2:2 Эберле (Стивенсон, Толванен) – 27:23     3:2 Макмайкл (Карлсон, Чикран) – 55:44     4:2 Овечкин – 58:31    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 2:2. В третьем периоде игроки устроили массовую драку у ворот «Вашингтона», после которой сразу десять игроков получили удаления.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

На данный момент «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 90 очков. «Сиэтл» (58) находится на 13-м месте на Западе.

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