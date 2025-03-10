Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой столичного клуба со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Мартин Фехервари, Дилан Строум, Коннор Макмайкл и российский нападающий Александр Овечкин. Белорусский нападающий Алексей Протас отметился результативной передачей.

За «Сиэтл» отметились Шейн Райт и Шейн Райт.

На данный момент «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 92 очка. «Сиэтл» (58) находится на 13-м месте на Западе.