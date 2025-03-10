Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой столичного клуба со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Райт (Бураковски, Ларссон) – 12:37 1:1 Фехервари (Протас, Макмайкл) – 20:35 2:1 Строум (Сандин, Карлсон) – 22:51 2:2 Эберле (Стивенсон, Толванен) – 27:23 3:2 Макмайкл (Карлсон, Чикран) – 55:44 4:2 Овечкин – 58:31
В составе победителей забивали Мартин Фехервари, Дилан Строум, Коннор Макмайкл и российский нападающий Александр Овечкин. Белорусский нападающий Алексей Протас отметился результативной передачей.
За «Сиэтл» отметились Шейн Райт и Шейн Райт.
На данный момент «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 92 очка. «Сиэтл» (58) находится на 13-м месте на Западе.
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