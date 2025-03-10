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Александр Овечкин забил 886-й гол в НХЛ

Александр Овечкин забил 886-й гол в НХЛ
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Российский нападающий Александр Овечкин забил 886-й гол в Национальной хоккейной лиге. Он отметился в матче регулярного чемпионата «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой столичного клуба со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Райт (Бураковски, Ларссон) – 12:37     1:1 Фехервари (Протас, Макмайкл) – 20:35     2:1 Строум (Сандин, Карлсон) – 22:51     2:2 Эберле (Стивенсон, Толванен) – 27:23     3:2 Макмайкл (Карлсон, Чикран) – 55:44     4:2 Овечкин (Уилсон, Дауд) – 58:31    

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 48 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 33 гола и сделал 17 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 886 голов и 714 результативных передач в 1474 играх.

На данный момент «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 90 очков. «Сиэтл» (58) находится на 13-м месте на Западе.

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