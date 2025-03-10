Александр Овечкин забил 886-й гол в НХЛ

Российский нападающий Александр Овечкин забил 886-й гол в Национальной хоккейной лиге. Он отметился в матче регулярного чемпионата «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой столичного клуба со счётом 4:2.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 48 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 33 гола и сделал 17 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 886 голов и 714 результативных передач в 1474 играх.

На данный момент «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 90 очков. «Сиэтл» (58) находится на 13-м месте на Западе.