Овечкин установил историческое достижение среди россиян по очкам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» (4:2) и набрал 1600 очков за карьеру в лиге.

Таким образом, он стал первым российским хоккеистом, которому покорилась эта отметка.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 48 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 33 гола и сделал 17 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 886 голов и 714 результативных передач в 1474 играх. Российский нападающий сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до восьми шайб.