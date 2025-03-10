Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — восемь шайб до рекорда Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен». Игра, проходившая на арене «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась победой «Кэпиталз» со счётом 4:2.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ до восьми шайб.

В текущем сезоне на счету российского форварда 33 заброшенные шайбы и 17 результативных передач в 48 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1474 матчах, забив 886 голов и выполнив 714 результативных передач.