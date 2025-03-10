В НХЛ обновили дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Сиэтл Кракен» (4:2) назвала новую дату, когда российский нападающий команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Александр в этой встрече отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 886-й в карьере.

Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет восемь шайб.

Александр Овечкин забивает в среднем 0,69 гола за игру в этом сезоне, что может позволить обойти Уэйна Гретцки в матче 11 апреля с «Каролиной Харрикейнз». Средний показатель Овечкина за карьеру — 0,60 гола за игру, это означает, что он может побить рекорд в матче с «Коламбус Блю Джекетс» 12 апреля.