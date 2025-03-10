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В НХЛ обновили дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

В НХЛ обновили дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Сиэтл Кракен» (4:2) назвала новую дату, когда российский нападающий команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Александр в этой встрече отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 886-й в карьере.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Райт (Бураковски, Ларссон) – 12:37     1:1 Фехервари (Протас, Макмайкл) – 20:35     2:1 Строум (Сандин, Карлсон) – 22:51     2:2 Эберле (Стивенсон, Толванен) – 27:23     3:2 Макмайкл (Карлсон, Чикран) – 55:44     4:2 Овечкин (Уилсон, Дауд) – 58:31    

Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет восемь шайб.

Александр Овечкин забивает в среднем 0,69 гола за игру в этом сезоне, что может позволить обойти Уэйна Гретцки в матче 11 апреля с «Каролиной Харрикейнз». Средний показатель Овечкина за карьеру — 0,60 гола за игру, это означает, что он может побить рекорд в матче с «Коламбус Блю Джекетс» 12 апреля.

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