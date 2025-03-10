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Александр Овечкин повторил уникальное достижение Яромира Ягра в НХЛ

Александр Овечкин повторил уникальное достижение Яромира Ягра в НХЛ
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен». Игра, проходившая на арене «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась победой «Кэпиталз» со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Райт (Бураковски, Ларссон) – 12:37     1:1 Фехервари (Протас, Макмайкл) – 20:35     2:1 Строум (Сандин, Карлсон) – 22:51     2:2 Эберле (Стивенсон, Толванен) – 27:23     3:2 Макмайкл (Карлсон, Чикран) – 55:44     4:2 Овечкин (Уилсон, Дауд) – 58:31    

Таким образом, россиянин записал на свой счёт 1600-е очко за всю карьеру в НХЛ. Овечкин стал вторым европейцем, покорившим данную планку. Первому это сделать удалось чешскому форварду Яромиру Ягру, на счету которого 1921 (766+1155) очко в лиге.

В текущем сезоне Александр Овечкин занёс в свой актив 33 заброшенные шайбы и 17 результативных передач в 48 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1474 матчах, забив 886 голов и выполнив 714 результативных передач.

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До Гретцки — всего восемь голов! Овечкин забросил 886-ю шайбу в НХЛ и выбил 1600 очков!
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