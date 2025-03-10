«Питтсбург» обыграл «Миннесоту», на счету Малкина заброшенная шайба

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Миннесота Уайлд». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Сидни Кросби и ещё одну шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин.

За «Миннесоту» забил Райан Хартман. Российский нападающий Яков Тренин не отметился результативными действиями.

На данный момент «Миннесота» занимает шестое место в Западной конференции, набрав 76 очков. «Питтсбург» (60) находится на 15-м месте на Востоке.