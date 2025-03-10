«Питтсбург» обыграл «Миннесоту», на счету Малкина заброшенная шайба
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Миннесота Уайлд». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Летанг, Грызлик) – 35:22 (pp) 0:2 Кросби (Карлссон, Ракелль) – 49:21 1:2 Хартман (Сперджен, Юханссон) – 54:54 (pp) 1:3 Кросби (Джерри) – 58:47
В составе победителей дубль оформил Сидни Кросби и ещё одну шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин.
За «Миннесоту» забил Райан Хартман. Российский нападающий Яков Тренин не отметился результативными действиями.
На данный момент «Миннесота» занимает шестое место в Западной конференции, набрав 76 очков. «Питтсбург» (60) находится на 15-м месте на Востоке.
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