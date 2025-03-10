Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Питтсбург» обыграл «Миннесоту», на счету Малкина заброшенная шайба

«Питтсбург» обыграл «Миннесоту», на счету Малкина заброшенная шайба
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Миннесота Уайлд». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Летанг, Грызлик) – 35:22 (pp)     0:2 Кросби (Карлссон, Ракелль) – 49:21     1:2 Хартман (Сперджен, Юханссон) – 54:54 (pp)     1:3 Кросби (Джерри) – 58:47    

В составе победителей дубль оформил Сидни Кросби и ещё одну шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин.

За «Миннесоту» забил Райан Хартман. Российский нападающий Яков Тренин не отметился результативными действиями.

На данный момент «Миннесота» занимает шестое место в Западной конференции, набрав 76 очков. «Питтсбург» (60) находится на 15-м месте на Востоке.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android