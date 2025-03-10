Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам за один календарный месяц в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 157-й гол в марте и повторил рекорд Уэйна Гретцки (157) по голам за один календарный месяц в истории НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Гретцки удалось забить 157 голов в декабре.

Напомним, Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата с «Сиэтл Кракен». Для россиянина этот гол стал 886-й в карьере в лиге. Таким образом, он сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до восьми шайб.

Также Овечкин стал первым россиянином, который набрал 1600 очков в НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 48 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 33 гола и сделал 17 результативных передач.