Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам за один календарный месяц в истории НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 157-й гол в марте и повторил рекорд Уэйна Гретцки (157) по голам за один календарный месяц в истории НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Гретцки удалось забить 157 голов в декабре.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Райт (Бураковски, Ларссон) – 12:37 1:1 Фехервари (Протас, Макмайкл) – 20:35 2:1 Строум (Сандин, Карлсон) – 22:51 2:2 Эберле (Стивенсон, Толванен) – 27:23 3:2 Макмайкл (Карлсон, Чикран) – 55:44 4:2 Овечкин (Уилсон, Дауд) – 58:31
Напомним, Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата с «Сиэтл Кракен». Для россиянина этот гол стал 886-й в карьере в лиге. Таким образом, он сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до восьми шайб.
Также Овечкин стал первым россиянином, который набрал 1600 очков в НХЛ.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 48 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 33 гола и сделал 17 результативных передач.
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