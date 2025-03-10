Александр Овечкин раскритиковал игру «Вашингтона» в матче с «Сиэтлом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен».

«Думаю, это уже вторая игра, когда мы начинаем медленно. Кажется, что все четыре звена были немного сонными, но хорошо, что первый выход на лёд во втором периоде нас разбудил, и в третьем периоде у нас было много шансов забить», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В этой встрече Овечкин забил 886-й гол в карьере в НХЛ. В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 48 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 33 гола и сделал 17 результативных передач.