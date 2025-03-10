Строум – об Овечкине: мы все знаем, что происходит, и насколько это исторический момент

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум высказался о погоне российского нападающего Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Мы все знаем, что происходит, и насколько это исторический момент. Это невероятно. Мы, конечно, хотим, чтобы он был на льду. Он отлично находит способы открыться», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» Овечкин забил 886-й гол и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до восьми голов.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 48 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 33 гола и сделал 17 результативных передач.