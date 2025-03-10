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3 очка Воронкова и Марченко помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс», у Панарина — гол

3 очка Воронкова и Марченко помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс», у Панарина — гол
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На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Коламбус Блю Джекетс». Игра закончилась победой гостей со счётом 7:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 7
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дэнфорт (Веренски) – 05:56     1:1 Панарин (Лафреньер, Трочек) – 19:31     1:2 Фантилли (Воронков) – 23:07     1:3 Фантилли (Воронков) – 23:33     2:3 Шнайдер (Трочек, Зибанеджад) – 26:54 (sh)     3:3 Крайдер (Зибанеджад) – 27:36 (sh)     3:4 Оливье (Веренски, Фаббро) – 37:03     3:5 Фаббро (Курали, ван Римсдайк) – 38:47     3:6 Оливье – 50:17     3:7 Фантилли (Марченко, Сиверсон) – 51:51    

В составе победителей голами отметились Джастин Дэнфорт, Адам Фантилли (дубль), Мэтью Оливье (дубль), Данте Фаббро и Адам Фантилли. За «Рейнджерс» отличились Артемий Панарин, Брэйден Шнайдер и Крис Крайдер.

Российский нападающий «Колабуса» Дмитрий Воронков записал на свой счёт две результативные передачи, а форвард «Блю Джекетс» Кирилл Марченко отметился одним ассистом.

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