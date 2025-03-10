3 очка Воронкова и Марченко помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс», у Панарина — гол

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Коламбус Блю Джекетс». Игра закончилась победой гостей со счётом 7:3.

В составе победителей голами отметились Джастин Дэнфорт, Адам Фантилли (дубль), Мэтью Оливье (дубль), Данте Фаббро и Адам Фантилли. За «Рейнджерс» отличились Артемий Панарин, Брэйден Шнайдер и Крис Крайдер.

Российский нападающий «Колабуса» Дмитрий Воронков записал на свой счёт две результативные передачи, а форвард «Блю Джекетс» Кирилл Марченко отметился одним ассистом.

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