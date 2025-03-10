Александр Овечкин вошёл в топ-5 лучших снайперов нынешнего сезона НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в топ-5 лучших снайперов нынешнем сезоне НХЛ. В матче регулярного чемпионата с «Сиэтл Кракен» (4:2) Овечкин забил гол, который стал для него 33-м в нынешнем сезоне.

Таким образом, Овечкин сравнялся с форвардом «Виннипег Джетс» Кайлом Коннором и делит с ним четвёртую строчку. Возглавляет гонку снайперов нынешнего сезоне НХЛ форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, на счеу которого 46 шайб.

На втором месте находится Марк Шайфли, который забил 35 голов. Замыкает лидирующую тройку нападающий «Торонто Мэйпл Лис» Вильям Нюландер, который также забросил 35 шайб.