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Александр Овечкин вошёл в топ-5 лучших снайперов нынешнего сезона НХЛ

Александр Овечкин вошёл в топ-5 лучших снайперов нынешнего сезона НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в топ-5 лучших снайперов нынешнем сезоне НХЛ. В матче регулярного чемпионата с «Сиэтл Кракен» (4:2) Овечкин забил гол, который стал для него 33-м в нынешнем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Райт (Бураковски, Ларссон) – 12:37     1:1 Фехервари (Протас, Макмайкл) – 20:35     2:1 Строум (Сандин, Карлсон) – 22:51     2:2 Эберле (Стивенсон, Толванен) – 27:23     3:2 Макмайкл (Карлсон, Чикран) – 55:44     4:2 Овечкин (Уилсон, Дауд) – 58:31    

Таким образом, Овечкин сравнялся с форвардом «Виннипег Джетс» Кайлом Коннором и делит с ним четвёртую строчку. Возглавляет гонку снайперов нынешнего сезоне НХЛ форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, на счеу которого 46 шайб.

На втором месте находится Марк Шайфли, который забил 35 голов. Замыкает лидирующую тройку нападающий «Торонто Мэйпл Лис» Вильям Нюландер, который также забросил 35 шайб.

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