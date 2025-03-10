Александр Овечкин в 19-й раз набрал 50 очков в регулярке НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голом в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» (4:2).Таким образом, капитан столичной команды набрал 50-е очко в текущем розыгрыше НХЛ.

Так, на счету Овечкина в этом сезоне 33 заброшенные шайбы и 17 результативных передач. Это 19-й сезон Александра в НХЛ с 50 и более набранных очков. Единственная кампания, когда россиянин не смог покорить данную отметку — сезон-2020/2021, который не был доигран из-за пандемии короновируса. Тогда звёздный форвард набрал 45 (24+18) очков.

Овечкин, забивший 886-й гол в профессиональной карьере, сократил отставание от легендарного снайперского рекорда Уэйна Гретцки до восьми голов.