Александр Овечкин в 19-й раз набрал 50 очков в регулярке НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голом в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» (4:2).Таким образом, капитан столичной команды набрал 50-е очко в текущем розыгрыше НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Райт (Бураковски, Ларссон) – 12:37 1:1 Фехервари (Протас, Макмайкл) – 20:35 2:1 Строум (Сандин, Карлсон) – 22:51 2:2 Эберле (Стивенсон, Толванен) – 27:23 3:2 Макмайкл (Карлсон, Чикран) – 55:44 4:2 Овечкин (Уилсон, Дауд) – 58:31
Так, на счету Овечкина в этом сезоне 33 заброшенные шайбы и 17 результативных передач. Это 19-й сезон Александра в НХЛ с 50 и более набранных очков. Единственная кампания, когда россиянин не смог покорить данную отметку — сезон-2020/2021, который не был доигран из-за пандемии короновируса. Тогда звёздный форвард набрал 45 (24+18) очков.
Овечкин, забивший 886-й гол в профессиональной карьере, сократил отставание от легендарного снайперского рекорда Уэйна Гретцки до восьми голов.
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