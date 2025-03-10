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«Вегас» проиграл «Кингз» в матче с 11-ю шайбами. У Дорофеева и Гаврикова — ассисты

В ночь с 9 на 10 марта мск на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз», победу в котором со счётом 6:5 одержали гости.

В составе победителей голами отметились словенский нападающий Анже Копитар, канадские защитник Брандт Кларк, форвард Куинтон Байфилд, американцы Уоррен Фёгеле, Тревор Мур и шведский нападающий Адриан Кемпе. Россиянин Владислав Гавриков отличился результативной передачей.

В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились канадский форвард Николя Руа, чешский нападающий Томаш Гертл, на счету которого хет-трик, и американец Брэндон Саад. Россиянин Павел Дорофеев в этой встрече сделал результативную передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вегас» начнёт выездную серию и встретится с «Питтсбург Пингвинз» 12 марта. У «Кингз» стартует домашняя серия с матча с «Нью-Йорк Айлендерс» также 12 марта.