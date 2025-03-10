«Вегас» проиграл «Кингз» в матче с 11-ю шайбами. У Дорофеева и Гаврикова — ассисты

В ночь с 9 на 10 марта мск на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз», победу в котором со счётом 6:5 одержали гости.
В составе победителей голами отметились словенский нападающий Анже Копитар, канадские защитник Брандт Кларк, форвард Куинтон Байфилд, американцы Уоррен Фёгеле, Тревор Мур и шведский нападающий Адриан Кемпе. Россиянин Владислав Гавриков отличился результативной передачей.
В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились канадский форвард Николя Руа, чешский нападающий Томаш Гертл, на счету которого хет-трик, и американец Брэндон Саад. Россиянин Павел Дорофеев в этой встрече сделал результативную передачу.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Вегас» начнёт выездную серию и встретится с «Питтсбург Пингвинз» 12 марта. У «Кингз» стартует домашняя серия с матча с «Нью-Йорк Айлендерс» также 12 марта.
- 10 марта 2025
-
06:53
-
06:41
-
06:27
-
06:16
-
06:15
-
06:13
-
06:07
-
06:04
-
05:37
-
04:49
-
03:45
-
03:36
-
03:17
-
02:25
-
02:10
-
01:59
-
01:53
-
01:49
-
01:48
-
01:35
-
01:31
-
01:23
-
01:17
-
01:10
-
00:20
- 9 марта 2025
-
23:57
-
23:34
-
23:30
-
23:05
-
22:50
-
22:29
-
22:17
-
22:08
-
21:52
-
21:28