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«Вегас» проиграл «Кингз» в матче с 11-ю шайбами. У Дорофеева и Гаврикова — ассисты

«Вегас» проиграл «Кингз» в матче с 11-ю шайбами. У Дорофеева и Гаврикова — ассисты
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В ночь с 9 на 10 марта мск на льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз», победу в котором со счётом 6:5 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 6
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Копитар (Эдмундсон, Кларк) – 11:22     0:2 Кларк (Кемпе, Эдмундсон) – 18:29     0:3 Байфилд (Фиала, Лаферрье) – 21:56     1:3 Руа (Макнэбб, Смит) – 25:00     2:3 Гертл (Корчак, Дорофеев) – 29:47     2:4 Фёгеле (Дано, Гавриков) – 38:51     2:5 Мур (Дано, Фёгеле) – 44:02     3:5 Гертл (Стоун, Айкел) – 48:28 (pp)     3:6 Кемпе (Копитар, Фиала) – 50:57 (pp)     4:6 Саад – 51:33     5:6 Гертл (Стоун, Айкел) – 57:48    

В составе победителей голами отметились словенский нападающий Анже Копитар, канадские защитник Брандт Кларк, форвард Куинтон Байфилд, американцы Уоррен Фёгеле, Тревор Мур и шведский нападающий Адриан Кемпе. Россиянин Владислав Гавриков отличился результативной передачей.

В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились канадский форвард Николя Руа, чешский нападающий Томаш Гертл, на счету которого хет-трик, и американец Брэндон Саад. Россиянин Павел Дорофеев в этой встрече сделал результативную передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вегас» начнёт выездную серию и встретится с «Питтсбург Пингвинз» 12 марта. У «Кингз» стартует домашняя серия с матча с «Нью-Йорк Айлендерс» также 12 марта.

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