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Овечкин на 5 голов оторвался от Кучерова в гонке лучших российских снайперов сезона НХЛ

Овечкин на 5 голов оторвался от Кучерова в гонке лучших российских снайперов сезона НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» (4:2) и закрепился на первой строчке списка лучших российских снайперов сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Райт (Бураковски, Ларссон) – 12:37     1:1 Фехервари (Протас, Макмайкл) – 20:35     2:1 Строум (Сандин, Карлсон) – 22:51     2:2 Эберле (Стивенсон, Толванен) – 27:23     3:2 Макмайкл (Карлсон, Чикран) – 55:44     4:2 Овечкин (Уилсон, Дауд) – 58:31    

На счету Овечкина стало 33 гола в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Он оторвался от идущего на второй строчке нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на пять голов (28).

На третьей позиции находится форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. В его активе в текущей регулярке также 28 заброшенных шайб. Далее идёт Кирилл Марченко из «Коламбус Блю Джекетс» — 24 гола.

Овечкин с семьёй устроил фотосессию с трофеями

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