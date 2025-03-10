Овечкин на 5 голов оторвался от Кучерова в гонке лучших российских снайперов сезона НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» (4:2) и закрепился на первой строчке списка лучших российских снайперов сезона.

На счету Овечкина стало 33 гола в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Он оторвался от идущего на второй строчке нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на пять голов (28).

На третьей позиции находится форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. В его активе в текущей регулярке также 28 заброшенных шайб. Далее идёт Кирилл Марченко из «Коламбус Блю Джекетс» — 24 гола.

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