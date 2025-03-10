Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

Российский хоккеист Александр Овечкин смог обновить рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в пустые ворота. Звёздный форвард забил в матче с «Сиэтл Кракен» (4:2) в пустые ворота за мгновение до финальной сирены. Теперь на его счету 65 таких голов в НХЛ.

Второе место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (56 голов). Замыкает тройку Мариан Госса (40).

Напомним, Овечкин в текущем сезоне заработал 50 (33+17) очков после 48 встреч. Ему осталось забросить восемь шайб до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ (894).

«Вашингтон Кэпиталз» за 64 встречи заработал 92 очка в текущем сезоне и сейчас занимает первое место в турнирной таблице на Востоке.