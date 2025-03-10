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Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота
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Российский хоккеист Александр Овечкин смог обновить рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в пустые ворота. Звёздный форвард забил в матче с «Сиэтл Кракен» (4:2) в пустые ворота за мгновение до финальной сирены. Теперь на его счету 65 таких голов в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Райт (Бураковски, Ларссон) – 12:37     1:1 Фехервари (Протас, Макмайкл) – 20:35     2:1 Строум (Сандин, Карлсон) – 22:51     2:2 Эберле (Стивенсон, Толванен) – 27:23     3:2 Макмайкл (Карлсон, Чикран) – 55:44     4:2 Овечкин (Уилсон, Дауд) – 58:31    

Второе место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (56 голов). Замыкает тройку Мариан Госса (40).

Напомним, Овечкин в текущем сезоне заработал 50 (33+17) очков после 48 встреч. Ему осталось забросить восемь шайб до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ (894).

«Вашингтон Кэпиталз» за 64 встречи заработал 92 очка в текущем сезоне и сейчас занимает первое место в турнирной таблице на Востоке.

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