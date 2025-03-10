«Вашингтон» необычно отреагировал на гол Александра Овечкина в ворота «Сиэтла»

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» отреагировала на гол российского нападающего и капитана Александра Овечкина в ворота «Сиэтл Кракен» в очередной матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Ты понимаешь, что находишься на совершенно другом уровне существования в этом спорте, когда достижение тобой 1600-го очка в карьере — это не самое впечатляющее, что ты сделал сегодня», — написано в аккаунте клуба в соцсетях под видео с голом россиянина.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 48 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 33 гола и сделал 17 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 886 голов и 714 результативных передач в 1474 играх.

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