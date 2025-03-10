«Вашингтон Кэпиталз» возглавил общую турнирную таблицу НХЛ
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Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл в домашней встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» (4:2). Таким образом, столичная команда вновь вышла в лидера общей таблицы лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Райт (Бураковски, Ларссон) – 12:37 1:1 Фехервари (Протас, Макмайкл) – 20:35 2:1 Строум (Сандин, Карлсон) – 22:51 2:2 Эберле (Стивенсон, Толванен) – 27:23 3:2 Макмайкл (Карлсон, Чикран) – 55:44 4:2 Овечкин (Уилсон, Дауд) – 58:31
После 64 матчей в активе «Вашингтона» 92 набранных очков. Столько же очков у «Виннипег Джетс», однако «столичные» выше по дополнительным показателям. Также стоит отметить, что «Вашингтон» является лидером по количеству забитых голов к данной отметке сезона. В активе клуба уже 232 заброшенные шайбы, больше, чем у кого бы то ни было. За отметку в 220 голов удалось перейти, помимо «Вашингтона», только «Виннипегу» — 228 и «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 224.
В следующем матче «Кэпиталз» в гостях сыграют с «Анахайм Дакс» 12 марта.
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