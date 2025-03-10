«Вашингтон Кэпиталз» возглавил общую турнирную таблицу НХЛ

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл в домашней встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» (4:2). Таким образом, столичная команда вновь вышла в лидера общей таблицы лиги.

После 64 матчей в активе «Вашингтона» 92 набранных очков. Столько же очков у «Виннипег Джетс», однако «столичные» выше по дополнительным показателям. Также стоит отметить, что «Вашингтон» является лидером по количеству забитых голов к данной отметке сезона. В активе клуба уже 232 заброшенные шайбы, больше, чем у кого бы то ни было. За отметку в 220 голов удалось перейти, помимо «Вашингтона», только «Виннипегу» — 228 и «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 224.

В следующем матче «Кэпиталз» в гостях сыграют с «Анахайм Дакс» 12 марта.