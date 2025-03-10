Александр Овечкин установил рекорд НХЛ всех времён. В истории такое не удавалось никому

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» (4:2) и стал автором уникального рекорда.

На счету Овечкина после этого матча стало 1600 очков за карьеру в НХЛ и 886 голов. Таким образом, Александр стал первым хоккеистом, на счету которого на момент достижения отметки в 1600 очков было 886 голов. Предыдущий лучший показатель по заброшенным шайбам на момент покорения планки в 1600 очков принадлежал легендарному Горди Хоу — 694 гола.

В текущем сезоне Александр Овечкин занёс в свой актив 33 заброшенные шайбы и 17 результативных передач в 48 матчах.

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