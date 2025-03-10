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Александр Овечкин установил рекорд НХЛ всех времён. В истории такое не удавалось никому

Александр Овечкин установил рекорд НХЛ всех времён. В истории такое не удавалось никому
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» (4:2) и стал автором уникального рекорда.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Райт (Бураковски, Ларссон) – 12:37     1:1 Фехервари (Протас, Макмайкл) – 20:35     2:1 Строум (Сандин, Карлсон) – 22:51     2:2 Эберле (Стивенсон, Толванен) – 27:23     3:2 Макмайкл (Карлсон, Чикран) – 55:44     4:2 Овечкин (Уилсон, Дауд) – 58:31    

На счету Овечкина после этого матча стало 1600 очков за карьеру в НХЛ и 886 голов. Таким образом, Александр стал первым хоккеистом, на счету которого на момент достижения отметки в 1600 очков было 886 голов. Предыдущий лучший показатель по заброшенным шайбам на момент покорения планки в 1600 очков принадлежал легендарному Горди Хоу — 694 гола.

В текущем сезоне Александр Овечкин занёс в свой актив 33 заброшенные шайбы и 17 результативных передач в 48 матчах.

Сколько платят хоккеистам НХЛ

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