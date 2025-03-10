Ассист Дадонова помог «Далласу» победить в матче НХЛ с «Ванкувером»
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В ночь с 9 на 10 марта мск на льду «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Даллас Старз», победу в котором со счётом 4:1 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 марта 2025, понедельник. 04:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Харли (Дадонов, Любушкин) – 25:17 1:1 Форборт (Гарланд, Манчини) – 31:35 1:2 Гранлунд (Сеси, Дюшейн) – 39:34 1:3 Робертсон (Дюшейн) – 48:26 1:4 Рантанен (Сеси) – 58:52
В составе победителей голами отметились канадский защитник Томас Харли, финские форварды Микаэль Гранлунд и Микко Рантанен, американский нападающий Джейсон Робертсон. Россиянин Павел Дадонов сделал результативную передачу.
Единственный гол в составе «Ванкувера» забил американский защитник Дерек Форборт.
«Ванкувер» продолжит домашнюю серию и встретится с «Монреаль Канадиенс» 12 марта. «Даллас» на выезде сыграет с «Виннипег Джетс» 15 марта.
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