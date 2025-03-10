Ассист Дадонова помог «Далласу» победить в матче НХЛ с «Ванкувером»

В ночь с 9 на 10 марта мск на льду «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Даллас Старз», победу в котором со счётом 4:1 одержали гости.

В составе победителей голами отметились канадский защитник Томас Харли, финские форварды Микаэль Гранлунд и Микко Рантанен, американский нападающий Джейсон Робертсон. Россиянин Павел Дадонов сделал результативную передачу.

Единственный гол в составе «Ванкувера» забил американский защитник Дерек Форборт.

«Ванкувер» продолжит домашнюю серию и встретится с «Монреаль Канадиенс» 12 марта. «Даллас» на выезде сыграет с «Виннипег Джетс» 15 марта.